Manchester United kötü başladı

Premier Lig'de Manchester United, bu sezon ilk maçında sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk dakikasından sonuna kadar sahada gerek hücum ve gerek defansif anlamda hiçbir varlık gösteremeyen Kırmızı Şeytanlar, Zaha'nın 2 ve Townsend'in golüne engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Öte yandan United'ın tek golü, yeni transfer Donny van de Beek'den geldi.

United bıraktığı yerden çok uzakta

Geçtiğimiz sezona da kötü bir başlangıç yapan Manchester United, devre arasında kadrosuna kattığı Bruno Fernandes ile beraber ciddi bir çıkışa geçerek sezonu 3. sırada tamamlamıştı. Bu sezon da kaldığı yerden devam etmesi beklenen Manchester ekibi adeta sahada döküldü. Crystal Palace hücumcularına karşı hiçbir reaksiyon gösteremeyen Manchester savunmacılarına, Pogba ve hücumda da vasatın üzerine çıkamayan takım arkadaşları eklenince United sahada kayboldu. Belki de farka gidebilecek bir mücadele olsa da Manchester'ı bu hezimetten biraz şansı biraz da Crystal Palace'ın beceriksizliği kurtardı.

Bu maçta United açısından elle tutulur tek şey, büyük umutlarla kadroya katılan van de Beek'in performansı oldu. Sezon öncesinde Ajax'tan 40 Milyon Euro'ya kadroya katılan Hollandalı oyuncu, Premier Lig macerasına golle başladı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Pogba'nın yerine oyuna giren yıldız oyuncu, 80'de golünü atarak skoru 2-1'e getirmişti.

Wilfried Zaha şov yaptı

Manchester karşısında muhteşem bir oyun oynayan Crystal Palace'ın, bu geceki baş aktörlerinden birisi de Wilfried Zaha'ydı. Biri penaltıdan biri de ceza sahası dışından attığı 2 güzel golün üzerine bir golü de ofsayt nedeniyle iptal edildi. Palace'ın hücum aksiyonlarında önemli bir yere sahip olan Zaha, en büyük eksiği olan skor katkısını da bu gece vermiş oldu. Öte yandan onun bu iyi formuna eşlik eden Andros Townsend 1 golle Crystal Palace'ın galibiyetinin mimarlarından oldu.

Martin Atkinson ve VAR performansı eleştirildi

Manchester United Crystal Palace karşılaşmasında göze çarpan bir diğer olayda ise, başrollerde karşılaşmanın hakemi Martin Atkinson ve VAR vardı. Crystal Palace lehine gelişen bir atak sonrası, yaklaşık 1.30 - 2 dakika geçmesinin ardından VAR'ın uyarısıyla Atkinson penaltı kararı verdi. Ayew'in vuruşunda De Gea başarılı oldu. Ancak oyun tekrar oynandıktan yaklaşık 1 dakika sonra Atkinson yine VAR'ın uyarısıyla De Gea'nın kale çizgisine ayak basmadığı gerekçesiyle penaltı atışını tekrar ettirdi. Bu kez topun başına geçen Wilfried Zaha topu ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. Bu kararlar zinciri başta Solskjaer olmak üzere, United'lıların tepkisini çekti.

Fatih Burak Yıldırım