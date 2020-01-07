Manchester United Manchester City Canlı İzle | Manchester Derbisi ilk 11'ler saat kaçta hangi kanalda

İngiltere Lig Kupası'nda iki köklü Manchester kulübü olan Manchester United ve Manchester City yarı finalde kozlarını paylaşacak. Söz konusu iki takım da, Premier Lig'de işlerin kendileri için iyi gitmediği bir sezonda en azından lig kupasını müzesine koymak için mücadele edecek. Bu nedenle Old Trafford'da oynanacak olan dev karşılaşmanın kıran kırana geçmesi bekleniyor. Premier Lig'de lider Liverpool'un 14 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk şansını oldukça zora sokan City'de Guardiola bu maça tam kadro çıkarken, Solskjaer'in öğrencileri Aralık ayında deplasmanda 2-1 ile geçtiği maçın bir tekrarını yaşatmak için sahada olacak. Karşılaşma Old Trafford'da 23.00'da başlayacak.

Manchester United Manchester City nasıl canlı izlenir?





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Karşılaşmanın ilk 11'leri;

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Jones, Lindelof, Williams, Fred, Andreas, James, Lingard, Rashford, Greenwood

Manchester City: Bravo, Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Sterling