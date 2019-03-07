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Manchester United, Paris'te zoru başardı

Manchester United, Paris'te zoru başardı
Manchester United, Paris'te zoru başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Manchester United, evinde aldığı 2-0 mağlubiyetin ardından Paris Saint Germain'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

PSG, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 2-0 yendiği Manchester United'ı rövanş mücadelesinde sahasında konuk etti. İngiliz ekibi, 2. dakikada Lukaku ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 12. dakikada Bernat ile Manchester United'ı cevap verdi maçta skor 1-1'e geldi. 30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lukaku'nun fileleri havalandırmasıyla konuk takım soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda da tempo düşmezken, Manchester United, 90+1. dakikada VAR'ın da uyarısıyla penaltı kazandı. 90+4. dakikada beyaz noktanın başına gelen Rashford topu ağlara yollayarak, skoru 3-1'e getirdi ve İngiliz ekibini bir üst tura çıkardı.  

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