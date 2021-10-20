Manchester United'dan muhteşem geri dönüş!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Manchester United, Old Trafford'da Atalanta'yı konuk etti. İtalyan ekibi mücadeleye çok etkili başladı ve 15. dakikada Psalic ile 1-0 öne geçti. 28. dakikada sahneye milli oyuncu Merih Demiral çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Manchester United, ikinci toparlandı ve 53. dakikada Marcus Rashford ile farkı 1'e indirdi. (1-2) 75. dakikada Harry Maguire ile eşitliği yakalayan Manu, 81. dakikada Ronaldo'nun golüyle sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
E Grubu
Barcelona: 1 - Dinamo Kiev: 0
Benfica: 0 - Bayern Münih: 4
F Grubu
Manchester United: 3 - Atalanta: 2
Young Boys: 1 - Villarreal: 4
G Grubu
Salzburg: 3 - Wolfsburg: 1
Lille: 0 - Sevilla: 0
H Grubu
Chelsea: 4 - Malmö: 0
Zenit: 0 - Juventus: 1