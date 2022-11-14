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Manevra yapan otomobile çarpınca akaryakıt istasyonuna daldı, alev aldı

Manevra yapan otomobile çarpınca akaryakıt istasyonuna daldı, alev aldı
Manevra yapan otomobile çarpınca akaryakıt istasyonuna daldı, alev aldı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dönmek için manevra yapan araca çarpan otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı. Meydana gelen kazada otomobilde çıkan yangın akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürülürken kazada 2 kişi yaralandı.

Manevra yapan otomobile çarpınca akaryakıt istasyonuna daldı, alev aldı - Tıkla İzle

Kaza, Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede 'U' dönüşü yaptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan Y.K. idaresindeki 06 E 5730 plakalı BMW marka otomobile G.T. idaresindeki 54 HT 554 plakalı KİA marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak bölgedeki akaryakıt istasyonuna daldı. Kaza sebebiyle otomobilde yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürülürken sürücü G.T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Y.E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım

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