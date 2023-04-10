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Manevra yaparken fark edemeyip inşaat temeline düştü

Manevra yaparken fark edemeyip inşaat temeline düştü
Manevra yaparken fark edemeyip inşaat temeline düştü

Sivas’ta ara sokaktan çıkarken manevra yapan sürücü yağışlı havanın da etkisiyle inşaat temelini fark edemeyince içine düştü, kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mevlana Mahallesi 19. Sokak'ta meydana geldi. Ara sokaktan çıkarken manevra yapan sürücü Mehmet Yılmaz, yağışlı havanın da etkisiyle inşaat temelini fark edemeyince 58 AAH 062 plakalı aracıyla inşaat temelinin içine düştü. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan sürücü, ters dönen araçtan kendi imkanıyla çıkmayı başardı. Sürücü, inşaat temelinde güvenlik önleminin olmayışına tepki gösterdi.

Mert Taha Varol

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