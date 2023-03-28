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Mangal kömürü üretim tesisi alev alev yandı

Mangal kömürü üretim tesisi alev alev yandı
Mangal kömürü üretim tesisi alev alev yandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan mangal kömürü üretim tesisinin bir bölümü alev alev yandı. Kurutma kazanından çıktığı öne sürülen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Mangal kömürü üretim tesisi alev alev yandı - Tıkla İzle

Ekinli Mahallesi'nde bulunan mangal kömürü üretim tesisinde kurutma kazanından dolayı yangın çıktığı öne sürüldü. Alevlere teslim olan tesisin bir bölümünde yoğun duman oluşurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, tesiste soğutma çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri ise konuya ilişkin olarak inceleme başlattı.

Orkun Kaya - Ali Yıldırım

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