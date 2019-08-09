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Mangal yaparken yangın çıkardılar

Mangal yaparken yangın çıkardılar
Mangal yaparken yangın çıkardılar

Manavgat'ta 1 buçuk hektar arazinin zarar gördüğü yangının, piknikçilerin mangal ateşinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Manavgat Karacalar mahallesi Hacıisali mevki'inde arazide çıkan yangının mangal yüzünden çıktığı belirlendi.
1.5 hektar arazinin zarar ğördüğü yangına orman işletmesine ait 1 arazöz' 2 şu tankı' 1 ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile müdahaleye bulunuldu. 

Yangının sürdürülmesinin ardından yangının çıkış noktasındaki incelemede mangal yapan şahısların ızgaralarında hala etin olması dikkatlerden kaçmadı. 

Manavgat orman işletme müdürü Sedat Çalış' vatandaşlardan belediyeler tarafından belinlenen berber dışında piknik yapmamalarını ateş ve mangal yapmamalarını istedi.  

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