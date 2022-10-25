'Mangalcı hırsızlar' tarafından soyulan işletmeye ikinci hırsızlık

Yaklaşık 4 ay önce Gökmeydan mahallesinde bulunan bir ızgaracıdan köfte, tavuk ve et çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Sabaha karşı dükkânın camını kırarak içeriye giren şahıslar, rahat tavırlarla etleri poşetleyerek çalmıştı. Aylar sonra aynı dükkâna hırsızlık teşebbüsünde bulunan şahıslar, bu kez işletme sahibinin dikkati sayesinde fark edildi. Kamera açısında bir değişiklik olduğunu anlayan işletme sahibi Ahmet Yüksel, kayıtları izleyince birkaç gün önce sokaktan geçen 4 kişinin dükkâna girmeye çalıştığını gördü. Kayıtlara, yaşları bilinmeyen 4 kişinin önce etrafı kontrol ettikten sonra camı zorladığı yansıdı. Daha sonra şahıslardan biri kamerayı fark edince, zıplayarak açısını bozmaya çalıştı. Bu sefer camı açmayı başaramayan şahıslar, sakin adımlarla kameranın görüş açısından çıkarak kayıplara karıştı.

Öte yandan olayın yaşandığı gece aynı mahallede bulunan bir kırtasiyede de hırsızlık oldu. İddialara göre, 4-5 kişilik bir grup dükkânın kapısındaki kilidi kırarak içeri girdi. Dükkân sahibi Hayati Arslanoğlu, giriş kısmında bulunan sakız makinasının kırılarak içindeki paraların alındığını anladı. Bazı ürünlerin de eksik olduğunu fark eden Arslanoğlu, dükkânında kamera olmamasından dolayı çevredeki kameraların kayıtlarını izleyince, ellerinde cips ve meşrubatlarla kaçan şahısları gördü. İki hırsızlık olayındaki şahısların benzediğini ve aynı kişiler olduğunu düşünen işletme sahipleri, sorumluların bir an önce bulunmasını istiyor.

Hüseyin Samet Öksüz - Güvenç Açaroğlu

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