İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mangaldaki ateş evi kül etti

Mangaldaki ateş evi kül etti
Mangaldaki ateş evi kül etti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evin çatı katında söndürülmeden bırakılan bir mangaldan çıkan yangın çatı katını küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi Bahriye Üçok Sokak üzerinde meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürme çalışmaları yapıldı. İlk incelemede yangının çatıda unutulan mangal ateşinden kaynaklandığı tespit edildi.

Murat Sulucak - Fikri Erdem

İLGİLİ HABER
Turgutluda ev yangını, komşuları kovalarla su taşıdı Turgutlu’da ev yangını, komşuları kovalarla su taşıdı
İLGİLİ HABER
Manisada ev yangını: Son anda faciadan kurtuldular Manisa’da ev yangını: Son anda faciadan kurtuldular
İLGİLİ HABER
Karacasuda ev yangını Karacasu’da ev yangını

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.