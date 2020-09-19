Mangallık keklik ve sülün üretti, siparişlere yetişemiyor

Uzun yıllar fabrikada işçi olarak çalışan Suat Köprücü, fabrikadan çıkarılınca keklik, sülün ve bıldırcın yetiştirmeye başladı.

Köprücü, ürettiği keklik, sülün ve bıldırcınları kesip, içlerini temizledikten sonra vakumlayarak mangallık olarak satıyor. Lezzetiyle ön palana çıkan keklik eti büyük rağbet görüyor. Köprücü, isteyene kömürde çevirme yaparak pişmiş olarak satarken, isteyene ise temizlenmiş olarak satıyor. Köprücü, 300 gram gelen kekliklerin tanesini 100 liradan satıyor. Sülünler ise 500 gram geliyor. Köprücü, bunları da 140 liradan satıyor.

Keklik ve sülün etini artık mangallık olarak satmaya başladıklarını ifade eden Suat Köprücü, "Av hayvanlarını çiftliğimizde yetiştirerek mangallık olarak satıyoruz. Mangalda yenilik yapalım dedik. Sülün, keklik ve bıldırcın satışına başladık. Kesip temizlediğimiz bu hayvanları mangallık ve çevirmelik olarak satıyoruz. İsteyene pişmiş olarak veriyoruz. İsteyen ise alıp kendi pişiriyor. Keklik ve sülünün özel müşterisi var. Tavuğun yanında alan da var. 300 gram gelen keklikleri 100 liradan satıyoruz. Sülünler ise 500 gram geliyor. Bunları ise 140 liradan satmaktayız. Özellikle kekliğin müşterisi çok. Lezzetini çok beğeniyorlar. Felçlilere iyi geldiği için şifa niyetine alan da var" dedi.

Burak Türker

