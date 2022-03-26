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Manisa Alaşehir'de metruk binada korkutan yangın

Manisa Alaşehir'de metruk binada korkutan yangın
Manisa Alaşehir'de metruk binada korkutan yangın

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe sebep olurken yangında yaralanan olmadı.

Manisa Alaşehir'de metruk binada korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Derebağ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Ö.'ye ait iki katlı boş binanın zemin katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Zemin katta başlayan yangın kısa sürede tüm evi sararken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, bitişik düzende yapılaşmanın bulunduğu mahallede panik yaşandı.

Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Keskin
 

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