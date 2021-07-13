Manisa FK Andre Sousa'yı renklerine bağladı

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Andre Sousa, “Bana bu şansı verdikleri için başkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Benimle ilk konuştukları zaman Manisa Futbol Kulübü hakkında büyük hedeflerden, projelerden bahsettiler. Bu projeler o zamandı, şimdi artık bizim projelerimiz oldu. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Umarım bizim için çok iyi, heyecanlı, güzel ve mutlu bir sezon olur” dedi.

Çok önemli ve kariyerli bir ismi Manisa FK ailesine kattıklarını belirten Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ise, “Bugün Manisa Futbol Kulübü'nün ikinci yabancı oyuncu transferini gerçekleştiriyoruz. Gerçekten de çok değerli, kariyerli bir sporcu kardeşimizi Manisa Futbol Kulübümüze kazandırıyoruz. Geçmiş kariyeri olsun, Süper Lig'deki başarıları olsun, herkes tarafından biliniyor. Sousa ile birlikte Manisa Futbol Kulübü daha da güçlendi. Hedeflerimiz doğrultusunda transferleri yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten çok karakterli, düzgün, Manisa Futbol Kulübü'ne yakışan bir arkadaşımız. Sousa'ya başarılar diliyorum. Umarım sakatlıksız, keyifli, heyecanlı bir sezon geçiririz. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Andre Sousa kimdir?

Manisa Futbol Kulübü'nün kadrosuna kattığı Andre Sousa, 1990 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Sporting CP altyapısında futbola başlayan Andre Sousa, Portekiz 2. Lig takımları Covilha ve Beira-Mar formaları giydikten sonra Portekiz Primeira Lig ekiplerinden Belenenses'e transfer oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu 2015-2016 sezonunda Belenenses formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme heyecanı yaşadı. 2018-2019 sezonunda İspanya ekiplerinden Sporting Gijon'da kiralık olarak forma giyen Andre Sousa, 2019-2020 sezonunun devre arasında Gaziantep FK'ya transfer oldu ve Süper Lig ekibinde 1 buçuk sezonda 39 karşılaşmada forma giydi.



