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Manisa FK, İnegöl'ü rahat geçti, yarı finale yükseldi

Manisa FK, İnegöl'ü rahat geçti, yarı finale yükseldi
Manisa FK, İnegöl'ü rahat geçti, yarı finale yükseldi

TFF 2. Lig Play Off Çeyrek Final maçında Manisa Futbol Kulübü, İnegölspor’u 3-0 mağlup ederek, yarı finale yükseldi.

Stat: Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Manisa FK: Ömer, Mehmet, Ali, Salih Zafer, Erhan, Sertaç(Zahit dk. 76), Onur, Nizamettin (Oğuz dk. 68) Emir Alagöz (Erman dk. 82), Umut (Galip dk. 82 ?), Serdar (Sinan dk. 75)

İnegölspor: Şener, Enes(Uğur dk. 46), Niyazi Batuhan(Selim Can İnci dk.85 ?) Gökhan, Yasin Görkem(Tayfun dk.46), Selimcan, Ömer Faruk (Emir Özsoy dk.46), Hacı Mustafa, Abdullah, Bilal, Ahmet Hakan (Raif dk.63)

Goller: Umut (dk. 6), Erhan (dk.10), Sertaç (dk. 72) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ömer Faruk, Bilal, Selimcan (İnegölspor), Ali, Sertaç, Oğuz (Manisa FK)

Önder Aydın
 

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