Manisa FK, İnegöl'ü rahat geçti, yarı finale yükseldi

Stat: Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Candaş Elbil
Manisa FK: Ömer, Mehmet, Ali, Salih Zafer, Erhan, Sertaç(Zahit dk. 76), Onur, Nizamettin (Oğuz dk. 68) Emir Alagöz (Erman dk. 82), Umut (Galip dk. 82 ?), Serdar (Sinan dk. 75)
İnegölspor: Şener, Enes(Uğur dk. 46), Niyazi Batuhan(Selim Can İnci dk.85 ?) Gökhan, Yasin Görkem(Tayfun dk.46), Selimcan, Ömer Faruk (Emir Özsoy dk.46), Hacı Mustafa, Abdullah, Bilal, Ahmet Hakan (Raif dk.63)
Goller: Umut (dk. 6), Erhan (dk.10), Sertaç (dk. 72) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Ömer Faruk, Bilal, Selimcan (İnegölspor), Ali, Sertaç, Oğuz (Manisa FK)
Önder Aydın