Manisa kebabı tarifi! Manisa kebabı nasıl yapışır?

Malzemeler:

Yarım kg dana kuşbaşı et

2 tane domates

2 tane soğan

3 tane çarliston biber

10-15 tane mantar

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Krep hamuru için:

3 adet yumurta

2,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 kahve kaşığı tuz

Hazırlanışı:



Eti, incecik doğranmış soğanı, küçük doğ¬ranmış mantarı, domatesi, biberi, karabiberi, tuzu ve yağı bir tencereye koyun. Kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin.



3 yumurtayı derince bir kapta iyice çırpın. Unu ekleyerek pütür kalmayıncaya kadar karış¬tırın. Sütü ekleyin. Sıvı yağı da ilave edip iyice karıştırın. Hazırladığınız hamurdan bir kepçe ile hafifçe yağladığınız teflon tavaya dökün. Fazla kalın olmasın. Orta harlı ateşte 2 dakika bir yüzünü, 2 dakika da öbür yüzünü pişirin. Hamurun tamamı bitinceye kadar bu işleme devam edin. Kreplerin yarısına mantarlı kebap¬tan koyup ikiye katlayın. Servise sunun.