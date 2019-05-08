Manisa kebabı tarifi! Manisa kebabı nasıl yapışır?

Malzemeler:
Yarım kg dana kuşbaşı et
2 tane domates
2 tane soğan
3 tane çarliston biber
10-15 tane mantar
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
5 yemek kaşığı sıvı yağ
Krep hamuru için:
3 adet yumurta
2,5 su bardağı süt
1,5 su bardağı un
2 çorba kaşığı sıvı yağ
1 kahve kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Eti, incecik doğranmış soğanı, küçük doğ¬ranmış mantarı, domatesi, biberi, karabiberi, tuzu ve yağı bir tencereye koyun. Kısık ateşte etler yumuşayıncaya kadar pişirin.
3 yumurtayı derince bir kapta iyice çırpın. Unu ekleyerek pütür kalmayıncaya kadar karış¬tırın. Sütü ekleyin. Sıvı yağı da ilave edip iyice karıştırın. Hazırladığınız hamurdan bir kepçe ile hafifçe yağladığınız teflon tavaya dökün. Fazla kalın olmasın. Orta harlı ateşte 2 dakika bir yüzünü, 2 dakika da öbür yüzünü pişirin. Hamurun tamamı bitinceye kadar bu işleme devam edin. Kreplerin yarısına mantarlı kebap¬tan koyup ikiye katlayın. Servise sunun.