Manisa OSB'de korkutan doğalgaz patlaması

Olay, 2 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde Yunusemre ilçesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede süren asfalt çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusunun basıncıyla müteahhit firmaya ait asfalt kazıma makinesi devrildi. O sırada bölgede çalışmakta olan iki işçi ise patlamayla birlikte son anda canlarını kurtardı.

Yoğun toz bulutunun meydana geldiği patlamada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama anı sırasında çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamayla birlikte iş makinesinin devrilmesi ve işçilerin kaçışmaları yer aldı.

Sadık Cangel

