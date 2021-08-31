Manisa Ovasına serilen binlerce ton üzüm renk cümbüşü oluşturdu

Türkiye'nin üzüm ambarı olarak bilinen Manisa'da, bağlardan kesilerek kurutmak için sergilere serilen üzümler Manisa ovasında rengarenk görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 800 bin dekara yakın alanda ortalama 300 bin ton üretilen çekirdeksiz Sultani kuru üzüm, Almanya, İngiltere ve Japonya başta olmak üzere 90'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Üzümler 10-11 gün içinde kuruyor

Her yıl Türkiye ekonomisine 500 milyon dolardan fazla gelir kazandıran çekirdeksiz Sultaniye üzümünün yüzde 85'inin üretildiği Manisa'da hasat edilen üzümler onlarca metrelik sergilerde kurutuluyor. 800 bin dekara yakın alanda 50 binden fazla ailenin geçimini sağladığı üzüm için hummalı çalışma devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. Güneş ışınlarının yakıcı etkisiyle sarı renkten kahverengiye doğru dönen üzümler, adeta görsel bir şölen sunuyor. Özellikle İzmir-İstanbul yolu üzerinde bulunan üzüm bağlarının kurutma alanına serilen üzümler, yolu kullanan sürücü ve yolcular tarafından da ilgiyle izleniyor. Hava şartlarına göre yaklaşık 10-11 gün içinde ihracata uygun standartlarda kuruyan üzümler, işleme ve paketleme tesislerine gönderiliyor. Buradaki işlemlerin ardından üzümler Almanya, İngiltere, Hollanda ve Japonya başta olmak üzere 90'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

"Fiyat açıklaması gecikti"

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Yılmaz Mahallesinde üzüm üreticisi olan Sinan Dışkaya, “Sürecimiz iyi gidiyor. Fiyatın açıklanmasında geç kalındığını düşüyoruz. Hasat yaklaşık bir hafta içinde bitecek üzüm kaldırmalarına başladık. Fiyat açıklaması gecikti. Bizim beklentimiz 16-17 Lira arasında. Maliyetler, gübre olsun mazot olsun aşırı yükseldi. Bunlar bizim için hep külfet. Bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz” dedi.

“Bizim düğünümüz, bayramımız”

Bir yıllık sürecin sonunda üzümlerin kurumaya başlamasıyla birlikte adeta düğün yaptıklarını kaydeden Dışkaya şunları söyledi:

"Banmış üzümler yaklaşık 10-11 gün gibi kuruyor, natürel dediğimiz ilaçlanmamış üzümler 18-19 günde kuruyor. Bizim artık düğünümüz bayramımız desek yeri var. Fiyatlar da iyi olduğu zaman daha da güzel olacak. Bu işi devam ettireceğiz Allah'ın izniyle.”

Sadık Cangel - Önder Aydın

