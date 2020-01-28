Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.10'da merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. İzmir'de de hissedilen deprem ile ilgili Manisa Valiliği bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “28.01.2020 tarihinde saat 23.10 da merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”