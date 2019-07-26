Manisa, Volkswagen'e hazırlanıyor

Otomotiv devi Alman Volkswagen firmasının yeni yatırım için Manisa'yı seçtiğinin iddia edilmesi Manisa iş dünyası ve vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı. İş dünyası Manisa'nın doğru bir tercih olduğunu belirtirken vatandaşlar da yapılacak yatırımın hem Manisa hem de Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Firmadan konut talebi

Yaklaşık 1,3 milyar euroluk yatırımla en az 5 bin kişiye istihdam sağlanacağı öğrenilirken Volkswagen'in sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi birçok talebinin olduğu belirtildi. Firmanın konut talebi üzerine Yunusemre Belediyesi ve OSB'nin görüşmelerde bulunduğu öğrenilirken, fabrikanın kurulacağı alanın resmi olarak açıklanmamasına rağmen yerinin de belirlendiği iddia edildi.

Baybatur'dan ‘Loading' mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da 13 Temmuz'da sosyal medya hesabından Volkswagen'in amblemini paylaşarak ‘Yükleniyor' anlamına gelen İngilizce ‘Loading' yazarak dikkat çekmişti.

“Manisa'da ara elemana ihtiyaç olacak”

Manisa'nın Avrupa'nın en iyi yatırım yapılabilir şehri seçildiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, “Almanya basınından duyduğumuza göre Eylül ayı sonu gibi imzaların atılacağı konuşuluyor. 2015 yılında Polonya'da kendi iş adamları derneğimizle MAGİDER olarak onlara ilk teklifi yapan bizdik. Volkswagen'in Manisa'ya gelmesi hem ülkemiz hem şehrimiz açısından dış yatırımcı olarak uygun ve ekonomiyi hareketlendirecek bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Bunun yanında sanayimize de yetişmiş eleman konusunda öncelikle yararı olmasını diliyoruz. Zararının olmamasını da istiyoruz. Çünkü yetişmiş elemanlar az yetişiyor, bunun yanında tarım arazilerimizin dikkatle korunması gerekiyor. Bunun yanında meslek liselerimizin gerçekten daha fazla çalışıp ara eleman yetiştirmesi gerekiyor. Manisa'nın ara elemana büyük ihtiyacı olacak. Sadece mavi yakalıların değil, beyaz yakalıların da Manisa'dan olmasını sağlamamız gerekiyor. Bu yerel yöneticilerimizi de ilgilendiren bir konu. Volkswagen'i Suudi Arabistan ve Bulgaristan'ın da istediği söyleniyor. Bunları duyuyoruz. Baktığımızda Türkiye bu iki ülke arasında en iyi yatırım yapılacak yer. Hem konumu itibariyle hem yetişmiş elemanı itibariyle ve Türk milletinin işe duymuş olduğu saygıdan dolayı Türkiye bu ülkeler arasında en muteber ülkedir. Volkswagen'in gelmesiyle hem ülkemizin hem şehrimizin gelecek menfaatleri düşünülmesi gerekiyor. Karşılıklı menfaatler doğrultusunda oluşması gerekiyor. Her iki tarafa da fayda sağlaması gerekiyor. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

“Manisa'da hiçbir zorluk yaşanmadan üretim gerçekleşir”

Manisa OSB'sinin dünya çapındaki önemli firmalara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Başkanı Reşit Ürper ise şunları söyledi:

"Ülkemizin tüm bölgelerinin ve şehirlerinin farklı potansiyeli olduğundan bu potansiyeli kullanmak adına farklı aksiyonları bulunmaktadır. Ege Bölgemizin tarım ve sanayide potansiyel şehri olan Manisa'da ise ülkemizin potansiyeli güçlü şehirlerinden biridir. Bu nedenle Volkswagen fabrikasının Manisa'da gerçekleşmesi halinde yedek parça ve yarı mamul tedariki konusunda hiçbir zorluk yaşanmadan entegre üretimin sıkıntısız bir şekilde gerçekleşeceği açıktır. Bu konuda hem kalıp hem metal hem de elektronik parçaların tedariki hem iş gücü temini hem de dağıtım ağı konusunda tartışmasız en verimli şehrin Manisa olması kendimiz için gurur verici olmakla birlikte kentimizin gelişimi konusunda da bizleri umutlandırmaktadır. Volkswagen yatırımının Manisa'yı tercih etmesi için Manisa'daki tüm siyasileri, oda ve sivil toplum kuruluşlarını, yatırımın Manisa'ya gelmesi için destek olmaya davet ediyorum. Başta Volkswagen'in Türkiye'ye gelmesinde büyük katkısı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum.”

Vatandaşlar da yeni bir yatırımın Manisa'ya gelecek olmasının kendilerini heyecanlandırdığını ve memleket için hayırlı olmasını temenni etti.

Sadık Cangel - Aykut Yeniçağ - Önder Aydın - Ali Gözeten