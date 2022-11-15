Manisa yolunda kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Turgutlu ilçesi eski Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeki Muhammed Eren K. (19) idaresindeki 35 BET 798 plakalı hafif ticari araç, bir fabrikadan çıkış yapan Hasan Ü. idaresindeki 35 HOH 78 plakalı tıra çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Serkan Tatlı

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