Manisa'da 120 litre sahte içki ele geçirildi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı ve Bağcılar Mahallesi'nde 3 evde sahte içki üretimi yapıldığını öğrendi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve istihbarat timi ekipleri B.K. (51), M.C. (59) ve O.U.'nun (49) yaşadığı evlere ve depolarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 100 litre rakı, 20 litre viski ile rakı yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kaçak içki ve malzemelere el konulurken, şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Behzat Akcan

