Manisa'da 23 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Turgutlu JASAT Timi ve KOM Şube ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Hacıisalar Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği belirlendi. Narkotik köpeği ve drone ile yapılan kontrol ve arazi araması esnasında şüpheli A.D. (64) isimli şahsın evinde, eklentilerinde ve tarlalarında bakımı yapılmış boyları 3-4 metre arasında değişen 4 bin 867 kök kenevir bitkisi ve yaklaşık 85 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon TL olduğu ve şüpheli A.D.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İlker Uyar

