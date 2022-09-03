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Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 4 yaralı

Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 4 yaralı
Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 1'i çocuk 4 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi, kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı - Tıkla İzle

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi E-96 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 45 ZC 6764 plakalı kamyonet ova yönüne dönüş yapmak istediği sırada İzmir istikametine giden 35 VUP 14 ve 23 AAJ 83 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine intikal eden 112 acil sağlık, trafik, AKS ve Jandarma ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan Hanım A. (40), Mehmet A. (50), Seyhan A. (25) ve Burçin A. (15)'nın hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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