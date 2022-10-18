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Manisa'da 4 araçlı zincirleme kaza: 24 yaralı

Manisa'da 4 araçlı zincirleme kaza: 24 yaralı
Manisa'da 4 araçlı zincirleme kaza: 24 yaralı

Manisa'da yolcu otobüsü, işçi servisi, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 24 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralananlar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı yaralıların da kendi imkanlarıyla hastanelere gittiği öğrenildi.

Manisa'da 4 araçlı zincirleme kaza: 24 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde Manisa-Turgutlu karayolunun Turgutlu istikametinde saat 16.45 sıralarında bir aracın hatalı sollama yapması sonucu M.E.T. idaresindeki 01 ABV 255 plakalı minibüs, önüne geçen araca çarpmamak için ani fren yapınca İzmir'den Adıyaman'a doğru hareket halinde olan A.K. idaresindeki 02 AU 728 plakalı yolcu otobüsü minibüse ve yanındaki 35 GC 7216 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrası adeta can pazarı yaşanırken, yolcu otobüsü, işçi servisi ve minibüste bulunan yaralılar kendilerini araçlardan dışarı atarak yol kenarında birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Kazada 24 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve emniyet ekibi sevk edildi. 

adık Cangel - Aykut Yeniçağ
 

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