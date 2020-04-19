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Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem!
Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Manisa Kırkağaç'ta saat 11.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, korkuya neden oldu. Deprem başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

AFAD verilerine göre 11.32'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Aylardır depremlerle sarsılan Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesinin Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

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