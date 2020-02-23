Manisa'da 4,5'lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'ta merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'den de hissedildi.

Manisa Valiliğinden deprem açıklaması

Manisa Valiliği, meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Bir aydır deprem fırtınası yaşayan Manisa, bugün saat 15.40'da merkez üssü Akhisar ilçesi Karabörklü Mahallesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremle ilgili bir açıklama yapan Manisa Valiliği, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu.

Meydana gelen depremden 6 dakika sonra ise merkez üssü Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.