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Manisa'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Manisa'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ağır yaralı
Manisa'da 5 araçlı zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 4 araç ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza: İzmir-Ankara E96 karayolu Karaoğlanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden Kula yönüne gitmekte olan Mehmet Ş. yönetimindeki 45 AAN 486 plakalı motosiklet, aynı yöne gitmekte olan Ramazan K. idaresindeki 41 KC 253 plakalı otomobile çarparken, Mustafa H. yönetimindeki 45 LF 566 plakalı otomobil, Macit Y. idaresindeki 45 SB 0118 plakalı pikap ile Muzaffer O. yönetimindeki 03 VU 452 plakalı araç ise birbirleriyle çarpıştı. Kazayı araç sürücüleri burnu kanamadan atlatırken, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili çalışma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  

Behzat Akcan

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