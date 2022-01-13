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Manisa'da 5 şahsın evine uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Manisa'da 5 şahsın evine uyuşturucu baskını: 3 gözaltı
Manisa'da 5 şahsın evine uyuşturucu baskını: 3 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 5 şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ile birlikte 5 kişi yakalandı. 5 kişiden 3'ü gözaltına alınırken 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Sarısu Mahallesinde bugün saat: 13.00'da Alaşehir Jandarma Komutanlığınca, Alaşehir Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararının ardından H.K. (52/K), D.Y. (32/K), M.T. (17/E), A.Ç.(33/E), M.C. (42/E) isimli şahısların evlerinde yapılan aramada, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu içme aparatı, 20 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

H.K., D.Y., M.T., A.Ç. ve M.C. isimli şahıslardan kan ve idrar örnekleri alınırken, A.Ç. ve D.Y. isimli şahıslar alınan ifadesine müteakip serbest bırakıldı. H.K., M.C. ve M.T. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Hüseyin Keskin
 

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