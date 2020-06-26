Manisa'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Uzun zamandır deprem fırtınası yaşayan ve durağan bir döneme giren Manisa, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki bir depremle yeniden büyük korku yaşadı.

Deprem Manisa'nın komşu illeri ve ilçelerden de büyük bir şiddetle hissedilirken depremde can kaybı veya yaralanma olup olmadığı, depremin hasara yol açıp açmadığı konusunda araştırmalar devam ediyor.

Depremin en fazla hissedildiği Akhisar ilçesinde de insanlar panik halinde kendilerini dışarıya atarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Depreme encümen toplantısında yakalanan Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, “Saruhanlı'da 5.5 büyüklüğünde deprem yaşadık. Belediyede encümen toplantısındaydık. Belediye binamız müthiş sallandı. Kendimizi dışarıya zor attık. Saruhanlı'da yaşayan hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Yaralananlar varsa acil şifalar diliyorum. Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Ekibimizle birlikte sahaya çıkıp hasar tespiti yapacağız. Tüm Saruhanlımıza geçmiş olsun” dedi.

Öte yandan depremin hemen ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Manisa Valiliği şu bilgiler verdi:

"26.06.2020 tarihinde saat 10.21'de merkez üssü İlimiz Saruhanlı İlçesi Kumkuyucak Mahallesi olan 5,5 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Depremle ilgili Valiliğimize intikal eden herhangi bir hasar bulunmamakla birlikte, hasara yönelik tarama çalışmaları devam etmektedir."

Manisa'daki 5.5 şiddetindeki deprem İzmir ve Aydın'da da hissedildi

Manisa'da meydana gelen sarsıntı İzmir'in tüm ilçeleri, Aydın ve çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası panik yaşayan vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.

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BAKAN SOYLU'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu': Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir.' dedi.

Deprem sonrası Manisa'da hasar tespit edilmedi

AFAD'a göre merkez üssü Saruhanlı'nın Kumkuyacak Mahallesi olan Kandilli'ye göre ise Akhisar'ın Sazoba Mahallesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Sazoba Mahallesinde incelemelerde bulundu. Başkan Dutlulu, çok korktuklarını ancak depremin hasara yol açmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Akhisar Belediye Başkanı Kandilli'ye göre 5.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Akhisar'ın Sazoba Mahallesi'nde açıklama yaptı. Başkan Dutlulu, "Başta Akhisar ve Saruhanlı olmak üzere bu depremden etkilenen korkan tüm vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah daha büyük afetlerden korusun. Çok şükür şuana kadar çok ciddi gözüken bir durum yok ama hepimiz çok korktuk. Hepimize çok geçmiş olsun” dedi.

Depremin ardından ikinci yazılı basın açıklaması yayımlayan Manisa Valiliği ise Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerine bağlı tüm mahallelerle irtibatın sağlandığını ve depremden kaynaklanan herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

