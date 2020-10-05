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Manisa'da 8 hektar ormanlık alan yangında kül oldu

Manisa'da 8 hektar ormanlık alan yangında kül oldu
Manisa'da 8 hektar ormanlık alan yangında kül oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınında 8 hektarlık alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Kırkağaç ilçesine bağlı Fırdanlar Mahallesi Yusufözü mevkiinde yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 buldozer, 2 su tankeri, 3 belediye itfaiye aracı müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 8 hektarlık alan kül oldu. Ekiplerin çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürerken, orman ve jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Hakan Demir
 

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