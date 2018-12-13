Manisa'da 83 sanıklı PKK/KCK davasında karar

Manisa'da terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 32'si tutuklu 138 sanıklı davada sanık sayısının fazlalığı nedeniyle üç grup halinde hakim karşısına çıkan son grupta yer alan 6'sı tutuklu 83 sanık hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıkların bir bölümü ile avukatları katılırken duruşmada mahkeme heyeti sanıkların savunmalarının ardından kararını verilen aranın ardından açıkladı.

Mahkeme heyeti 6 tutuklu sanığın tahliye edilmesine, aralarında HDP Manisa il yöneticilerinin de bulunduğu 36 sanığın 'Terör örgütü üyesi olmak', 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ya da el değiştirmesi' gibi suçlardan 10 ay ila 11 yıl 8 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca 37 sanık hakkında hükmün açıklanmasını geriye bırakırken, 10 sanığın ise beraatine karar verdi.