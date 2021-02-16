Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Katil zanlısı ilk ifadesinde babasının annesini öldürmesi üzerine babasını ve babaannesini öldürdüğünü söylerken jandarmadaki ifadesinde annesini, babasını ve babaannesini kendisinin öldürdüğünü ve yaşadığı şokla kendisini yaraladığını itiraf etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine 20 kilometre mesafedeki kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde yaşanan olayda, Hüseyin Özcan, pazar akşamı saat 22.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, ‘Babaannem yaralı' diyerek, yardım istedi.

Bunun üzerine söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hüseyin Özcan, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu. Ardından eve giren jandarma ekipleri, Hüseyin Özcan'ın çiftçilik yapan babası Süleyman Özcan ile annesi Raz Özcan ve babaannesi Karanfil Özcan'ın cesedi ile karşılaştı.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 3 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Süleyman Özcan'ın ise vurulmadan önce kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan Hüseyin Özcan'ı gözaltına aldı.

Hasan Yiğen

