Manisa'da arama kaydı bulunan 7 kişi yakalandı

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonda; kasten yaralama sonucu ölümüne sebep olma suçlarından 16 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. (23), hırsızlık, ibadethanelere ve mala zarar verme suçundan 3 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.S. (17), birden fazla kişi ile silahla tehdit suçundan 20 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.Ç. (38), tehdit ve hakaret suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. (39), basit yaralama suçundan 7 ay 15 günü kesinleşmiş hapis cezası olan A.A. (53) ve basit yaralama suçundan aranan M.G. (28) yakalandı. Operasyon sonrası gözaltına alınan 7 şüpheliden M.G.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin Keskin



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