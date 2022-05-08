İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Manisa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Manisa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Manisa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Eldelek Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Eldelek Mahallesi'nde saat 01.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.C. (33) ve R.Ö. (34), mahalle meydanında karşılaştıkları M.E. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.Ö. ve M.E. birbirlerini sırt bölgesinden bıçaklayıp yaralarken, kavgayı ayırmaya çalışan F.C. ise göğüs bölgesinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılardan F.C. ilk tedavisinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Behzat Akcan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.