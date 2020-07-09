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Manisa'da dehşete düşüren ölüm

Manisa'da dehşete düşüren ölüm
Manisa'da dehşete düşüren ölüm

Manisa’nın Salihli ilçesinde odun kestiği motorlu testerenin üzerine düşen adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana kazada evin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan Mustafa Barış (48), dengesini kaybedip, ayağının kayması sonucu çalışan motorlu testerenin üstüne düştü. Göğüs kısmında kesik oluşan ve ağır yaralanan Barış, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Barış kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Behzat Akcan
 

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