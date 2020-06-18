İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da drone ile tespit edilen kenevirler imha edildi

Manisa'da drone ile tespit edilen kenevirler imha edildi
Manisa'da drone ile tespit edilen kenevirler imha edildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde jandarma kuvvetleri tarafından Gediz Nehri kenarında drone ile yapılan kontrollerde 58 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, zanlı ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Çerkezmahmudiye Mahallesinin Gediz Nehri kenarında, E.K. (27) isimli şahsın izinsiz kenevir ekimi yaptığı istihbaratını alan Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Drone ile yapılan takipte, Gediz Nehri kenarında boyları 150-180 santimetre arasında değişen toplam 58 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, şüpheli E.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamların talimatı doğrultusunda numune alınan kenevir bitkileri imha edilirken, şüpheli, '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.