Manisa'da durdurulan araçta 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili B.E.Ç. (22) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı.

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