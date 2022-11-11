Manisa'da ev yangını: Son anda faciadan kurtuldular

Turgutlu ilçesinde bacadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında müstakil bir ev küle döndü. Edinilen bilgiye göre Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Yalı Sokakta bulunan Mehmet Ali Ç. ve ailesinin ikamet ettiği evde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Annesi Aycan ve kız kardeşi Dicle Ç.'nin uykuda olduğu saatlerde yangı çıktığını fark eden Erdal Ç. annesini ve kız kardeşini uyandırarak evi tahliye etti. Komşuların haber vermesiyle olay yerine intikal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, olayda yaralanan olmadı.

Serkan Tatlı

İLGİLİ HABER Yüksek gerilim hattı direğinin çevresinde korkutan yangın

İLGİLİ HABER Tekstil fabrikasında çıkan yangın gıda deposuna sıçradı

İLGİLİ HABER Elektrik tesisatından çıkan yangın otomobili küle çevirdi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.