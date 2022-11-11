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Manisa'da ev yangını: Son anda faciadan kurtuldular

Manisa'da ev yangını: Son anda faciadan kurtuldular
Manisa'da ev yangını: Son anda faciadan kurtuldular

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, yangın çıktığını son anda fark eden evin oğlu, annesini ve kız kardeşini yaşanabilecek faciadan kurtardı.

Manisa’da ev yangını: Son anda faciadan kurtuldular - Tıkla İzle

Turgutlu ilçesinde bacadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında müstakil bir ev küle döndü. Edinilen bilgiye göre Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Yalı Sokakta bulunan Mehmet Ali Ç. ve ailesinin ikamet ettiği evde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Annesi Aycan ve kız kardeşi Dicle Ç.'nin uykuda olduğu saatlerde yangı çıktığını fark eden Erdal Ç. annesini ve kız kardeşini uyandırarak evi tahliye etti. Komşuların haber vermesiyle olay yerine intikal eden Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, olayda yaralanan olmadı.

Serkan Tatlı

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