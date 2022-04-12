Manisa'da facia ucuz atlatıldı

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 9 Nisan Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton fabrikasına ait bacada yaşanan arıza sonrası sıkışan gaz patlamaya neden oldu. Yoğun dumanlar çıkaran bacadan patlama nedeniyle kopan metal parça hemen yanda bulunan sitenin bahçesine düştü. Gündüz saatlerinde aktif olarak kullanılan alana düşen parça kimseye zarar gelmezken, ağır metal parça iş makinesiyle kaldırıldı. Öte yandan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası fabrikanın hemen yanında bulunan iki sitenin sakinleri şikayetçi oldu.

"Düşen parça insanları öldürebilecek ağırlıktaydı"

Olay anında çok korktuklarını söyleyen site sakinlerinden Sefa Altıngövde, "İki tane büyük patlama oldu. Patlama sonrasında tabi çimentolarla beraber büyük bir toz bulutu havaya kalktı. Sonrasında da buraya büyük bir parça düştü. Burası fabrikaların ve yaşam alanının olduğu bir yer. Fabrikanın ihmali midir bilmiyoruz. Ama fabrikadan büyük bir parça sitemize düştü. Bu alan da çocukların oyun oynadığı bir alan. Burada sadece bu değil, fabrikaların oluşturduğu toz, kir ve aynı zamanda da can güvenliğine yönelik tehlikelerden şikayetçiyiz. Site sakinleri olarak mağduruz. Çok ağır bir parçaydı. İnsanların taşıyamayacağı bir parçaydı ki iş makineleriyle taşıdılar. Çok ağır bir parçaydı. 5 dakika öncesinde de sitede çocuklar oyun oynuyorlardı. Burada kimsenin zarar görmemesi büyük bir şans. Düşen parça yere zarar verdi ki insanları öldürebilecek ağırlıktaydı. Araçlara ya da eve gelse ciddi zararlar verebilirdi" dedi.

"Allah'tan ki çok şanslılar çoluk çocuk burada oyun oynuyor"

Metal parçanın fırladığını ve yere düştüğünü gören Arif Neşeliler, "O gün marketten alışverişten geliyorduk. Elimde torbalarla beraber fabrikanın karşısındaki evin duvarındayken bir anda büyük bir patlamayla beraber baktığımda metal parçanın 5 metre havalandığını gördüm. O anda o basınçla beraber metal parça havalandı. Rüzgar kuzeye esmesine rağmen metal parça güneye doğru ilerlediğini görünce 'Eyvah bizim evlere doğru geliyor' dedim. Bir anda korku içinde beklerken müthiş bir gürültüyle düştüğünü gördüm. Baktım yan siteye düşmüş. Allah'tan ki çok şanslılar çoluk çocuk burada oyun oynuyor. Karşıdaki fabrika da çok şanslılarmış ki şükretsinler böyle bir ortamda kimse ölmedi. Hava gördüm resmen takip ettim kapağı. Kızım evdeydi, evime gelecek sandım. Bu fabrikalar çok sakıncalı duruyor. Buna bir çare bulunması gerekiyor" diye konuştu.

Fabrikadan şikayetçi olan site sakinleri tehlikeli durumun bir an önce ortadan kalkmasını istiyor.

Aykut Yeniçağ