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Manisa'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Manisa'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü
Manisa'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Manisa’da kamyonun arkadan çarptığı otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Manisa’da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü - Tıkla İzle

Kaza, 22.40 sıralarında Yunusemre ilçesi Menemen-Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametine doğru seyir halinde olan Özcan T. yönetimindeki 35 ASG 114 plakalı konteyner yüklü kamyon, aynı yönde seyreden Ramazan E. (48) idaresindeki 45 DZ 768 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü sıkıştığı araçtan Manisa Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ramazan E., daha sonra ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Ramazan E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önder Aydın-Sadık Cangel
 

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