Manisa'da feci kaza: traktör ikiye bölündü, otomobil alev alev yandı

Kaza, Akhisar-Alaşehir yolu Gediz Çayı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara yönünden Alaşehir istikametine gitmekte olan Serkan G. (34) yönetimindeki 45 YY 727 plakalı otomobil, aynı yöne gitmekte olan Nuray A. (54) yönetimindeki 45 RL 536 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası traktör ikiye bölünürken, takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobil ise alev aldı. Alev alan otomobildekileri çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılırken, araç ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından söndürüldü.

Kazada yaralanan her 2 araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.A. (36), E.A. (15), B.Y. (16), T.A. (19) ve N.N.Y. (12) yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, yaralılardan traktör sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Behzat Akcan

