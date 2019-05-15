Manisa'da FETÖ'nün askeri yapılanması davasında karar

Manisa'da FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada eski Manisa Merkez Tugay Komutan Vekili Albay Murat Yılmaz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yılmaz mahkeme heyetine, "Mustafa Kemal'in askerine bu yapılıyor, her şey özüne döner, siz de özünüze kavuşacaksınız" diyerek karara tepki gösterdi.

Davada ayrıca tutuklu sanık eski Albay Nihat Eryılmaz, eski yarbaylar Engin Yücel ve Şükrü Özermiş ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.Mahkemedeki halleri göz önünde bulundurulan Eryılmaz, Yücel ve Özermiş'in cezaları müebbet hapse çevrildi.

Eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk'a 7 yıl 6 ay, eski üsteğmen İlhan Gözüyukarı'ya 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilirken eski astsubaylar Tarık Demirtaş ile Ferdi Yörüyen ve eski üsteğmen Yunus Bayat ise beraat etti.

Aykut Yeniçağ