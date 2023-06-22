Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye OSB'deki Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi iş makinesi ve tankerlerle müdahale ederken, çevre ilçelerden de takviye ekipler istendiği öğrenildi. Yangına havadan da müdahale edebilmek için yangın söndürme uçağının da havalandığı bildirildi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar şehir merkezinden ve İzmir'den de görünürken, ekiplerin yangınla mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Geri dönüşümdeki yangın idari binaya da sıçradı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Tekeli Geri Dönüşüm Fabrikası'nın bahçesinde atık naylonlardan çıktığı önü sürülen yangına müdahale devam ediyor. Saat 16.30 sıralarında başlayan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesinin 20'den fazla itfaiye aracı, Manisa OSB'nin itfaiye araçları ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin de katılımıyla 50'den fazla araçla müdahale ediyor. Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda rüzgarın kuvveti yangınla mücadeleyi zorlaştırırken yer yer patlama sesleri paniğe neden oluyor. Rüzgarın etkisiyle devam eden yangın fabrikanın idari binasına da sıçrarken çevre fabrikalar da yangının kendilerine sıçramaması için önlemlerini almaya çalışıyor. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de yangın sonrası bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yakından takip ediyor.

Turğay Duyar

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