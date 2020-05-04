Manisa'da güvercin hırsızları kameraya yakalandı

Olay, Yunusemre ilçesindeki küçük sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı imalatı yaptığı dükkanının bir bölümünde güvercin besleyen A.O. gece saatlerinde kuşlarına bakmak için gittiği işyerinde kapının kilidinin kırık olduğunu fark etti. Hemen içeriye girerek kuşlarını kontrol eden A.O. kümesin açıldığını ve 25 adet cins güvercinin çalındığını gördü. A.O. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alırken, güvercinleri çalıp kayıplara karışan 3 kişi olduğunu tespit etti. Yaklaşık 2 bin lira değerindeki güvercinleri çalan hırsızların bulunması için polisin çalışması sürüyor.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kuşların çalınma anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapı kilidini levye ile kırarak içeriye giren hırsızların, kümeslerdeki güvercinleri çuvala doldurduğu görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, depoda bulunan yavru köpeği de sevmeyi ihmal etmiyor.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ

