Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu

Salihli'de 130 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesinde bugün saat: 14.00 sıralarında A.K. (51/E), N.A. (36/E) ve O.G. (45/E) isimli şahısların kenevir ektikleri bilgisine ulaşan Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpek unsurlarının da katılımı ile yapılan aramada boyları 5 ila 150 santimetre arasında değişen 130 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olay ile ilgili A.K., N.A. ve O.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmetli'de dere yatağında 400 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Alahıdır Mahallesi Kocaayşe Deresinde bugün saat 08.30 sıralarında yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği yönünde alınan istihbarı bilgi neticesinde; Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan kontrolde boyları 20 ila 90 santimetre arasında değişen 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapan şahıs veya şahısların tespitine yönelik çalışmalara devam edildiği açıklandı.

Behzat Akcan