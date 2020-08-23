Manisa'da intikam cinayeti!

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi 211 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet bulunan Erdoğan O. ile Erhan Y. sokakta karşılaştı. Aralarındaki sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Erhan Y, Erdoğan O. tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından katil zanlısı Erdoğan O. ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cinayette intikam şüphesi

Öte yandan katil zanlısı Erdoğan O.'nun geçtiğimiz temmuz ayında öldürülen Erhan O.'nun ağabeyi olduğu öğrenildi. Kardeşini öldüren şahsın akrabası olan Erhan Y. ile tartıştığı ve sonrasında da silahla vurarak öldürdüğü bilgisine ulaşıldı.