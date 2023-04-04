Manisa'da kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Akhisar-Sındırgı yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametinden Sındırgı yönüne doğru seyir halinde olan Halil İbrahim Yüksel yönetimindeki 45 HA 9705 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 45 ADE 705 plakalı Yusuf A. idaresindeki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrilirken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yüksel ile yolcu konumunda bulunan İsmail Yüksel hayatını kaybetti.

Barış Gezici

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