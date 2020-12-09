İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Manisa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Akhisar’ın Çobanhasan Mahallesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Akhisar ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Çobanhasan Mahallesinde aynı evde yaşayan 6 kişi saat 03.00 sıralarında sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Gece saatlerinde aşırı kokudan uyanan Bahar Coşkun soba borusunun yerinden çıkmış olduğunu fark edince durumu akrabalarına bildirdi. Akrabalarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 70 yaşındaki Zerrin Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlenirken evde kalan diğer 5 kişi ise ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, anne Zerrin Coşkun'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma olay yeri inceleme ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barış Gezici
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.