Manisa'da kaza anı kamerada

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet B. (43) yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Eren Uluğ'a (74) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Ali Eren Uluğ'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Behzat Akcan



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