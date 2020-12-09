İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manisa'da kış ayında üzüm hasadı

Manisa'da kış ayında üzüm hasadı
Manisa'da kış ayında üzüm hasadı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında muhafaza edilen dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümlerinin hasadına devam ediliyor. Örtü altında Aralık ayının sonuna kadar dalından hasat edilen Sultani üzümler ise dünya sofralarını tatlandırmaya devam ediyor.

Manisa’da kış ayında üzüm hasadı - Tıkla İzle

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2020 yılı ürünü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzüm bağlarından örtü altındaki üzümlerin kesimleri devam ediyor. Örtü altında korunan Sultaniye üzümlerinin kış ayı olmasına rağmen kesimlerin yapıldığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçedeki bağların örtü altında adeta açık soğuk hava deposu olduğunu belirtti. Ülgen, ilçede 113 bin dekarda üzüm yetiştiğini dile getirirken, yaş üzümler şu anda kilosunun 4 TL olduğunu ifade etti.

Vehbi Sarıhan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.